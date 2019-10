Italia, Bonucci: «C’è un patto tra noi e Mancini, faremo un grande Europeo»

Insieme a Roberto Mancini c’era anche Leonardo Bonucci in conferenza stampa per presentare il match di domani sera

Ecco le parole del difensore azzurro.

GIOVANI – «Consiglio? Dovranno semplicemente essere loro stessi: se sono qui è perché hanno le qualità per esserci. Siamo contenti che questa squadra si possa un po’ ringiovanire, nei prossimi anni serviranno giocatori pronti a sostituire noi che man mano lasceremo la Nazionale. Ma già adesso siamo messi abbastanza bene».

GRUPPO – «Questo gruppo sembra un club e non una selezione: ogni volta che ci ritroviamo, è come se stessimo insieme ogni giorno. Sono ragazzi responsabili, educati, pronti a seguire le indicazioni dell’allenatore, che a sua volta ci ha aiutato molto. Rispetto ad un passato fatto di tanti doppi allenamenti e una sola serata libera, ci aiuta ad essere più sereni e quindi ad apprezzare di più il tempo che viviamo con la Nazionale. Questo consente di creare un gruppo ancora più unito. È uno scambio equo: noi diamo tutto in campo e Mancini ci fa staccare due ore con la testa, quando si può»

EUROPEO – «Gap con le big? Lo scopriremo quando ci giocheremo contro, ma credo che siamo a buon punto. Magari ci si può sentire un gradino sotto, ma poi quando si va in campo a giocare ci si sente alla pari. Lo abbiamo dimostrato contro il Portogallo in casa nostra. Credo sia un gap che si ridurrà: saremo pronti per fare un grande Europeo»