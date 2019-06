Italia, Calabresi sincero: «Se siamo secondi un motivo c’è»

Arturo Calabresi commenta ai microfoni di Rai Sport la vittoria, forse inutile, dell’Italia contro il Belgio agli Europei

Non si nasconde Arturo Calabresi nel commentare ai microfoni di Rai Sport la vittoria dell’Italia contro il Belgio che forse sarà inutile ai fini della qualificazione alle semifinali dell’Europeo casalingo.

«Peccato, meritavamo sicuramente qualcosa in più. La sfortuna non esiste, se siamo secondi un motivo c’è. Adesso dobbiamo aspettare, speriamo in buone notizie dagli altri gironi. Francia-Romania? Non dobbiamo pensare male, se ci sarà un pareggio andremo fuori a testa alta»