Italia: certezze e incognite nel futuro della Nazionale di Mancini

L’Italia di Mancini sta facendo molto bene. Tuttavia, c’è qualche incognita di campo ragionando sul lungo periodo

L’Italia di Mancini sta convincendo come non succedeva da tempo. In particolare, l’allenatore ex Inter è stato finora coraggioso nell’impostare (finalmente!) una squadra propositiva, con tanti giocatori tecnici in campo e che ricerca il controllo del pallone. Basti pensare al doppio mediano Verratti-Jorginho.

Se ciò ha permesso di battere sempre avversari di basso livello, nuove indicazioni arriveranno da partite contro squadre forti. Bisognerà vedere se questo nuovo stile tattico sarà proficuo anche contro rivali superiori tecnicamente, o se invece si dovrà impostare una Nazionale diversa.