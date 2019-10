Italia, Chiesa e D’Ambrosio lasciano momentaneamente il ritiro

Chiesa e D’Ambrosio, i due azzurri hanno temporaneamente lasciato il ritiro della Nazionale per sottoporsi ad accertamenti

Federico Chiesa e Danilo D’Ambrosio hanno momentaneamente lasciato il ritiro della Nazionale. A riportarlo è Sky Sport. I due azzurri infatti ieri hanno subito un infortunio durante la gara tra Italia e Grecia, vinta dai ragazzi di Mancini per 2-0 grazie alle reti di Jorginho e Bernardeschi.

Per il giocatore della viola si teme un problema al flessore mentre per il giocatore dell’Inter un infortunio al mignolo del piede. Come riporta appunto Sky i due calciatori si sottoporranno ad accertamenti.