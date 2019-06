Italia, conferenza stampa Barella: «Mercato? Non so niente»

Italia, è intervenuto in conferenza stampa da Coverciano Nicolò Barella, in vista degli impegni contro Grecia e Bosnia

Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, in vista degli impegni con la Nazionale contro Grecia e Bosnia. Sulla convocazione: «A Cagliari ho vissuto Cossu, Conti e Pisano, arrivati in Nazionale da Cagliari, e li ringrazio perché anche io ci sono riuscito».

Sul futuro: «Non so niente, penso alla Nazionale. Ho salutato i compagni e i dirigenti come faccio ogni anno».