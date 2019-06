Italia, Di Biagio non ci crede: «Fantastico, non sembra reale. E su Chiesa…»

Il ct azzurro, Gigi Di Biagio, commenta la bellissima vittoria della sua Italia contro la Spaga agli Europei 2019

L’Italia travolge con un netto 3-1 la Spagna favorita e balza in testa al gruppo A in compagnia della Polonia. Bellissima prestazione da parte degli azzurrini, che hanno saputo reagire nel migliore dei modi al vantaggio iniziale della Spagna.

A fine partita il ct Di Biagio commenta così il match: «È stato stupendo, bellissimo. Sapevamo cosa ci aspettava, sia dal punto di vista del pubblico sia dal punto di vista della gara in sé. È davvero fantastico, non sembra reale. Non un buon avvio? È vero, abbiamo iniziato male, abbiamo sofferto il loro palleggio. Poi piano piano siamo usciti e i ragazzi sono riusciti a reagire alla grande. C’è da fare i complimenti a loro. Eravamo contratti prima della partita, questa vittoria ci libera un po’».

E su Federico Chiesa, gioiello di questa Nazionale: «Non ho parole. È stato bravissimo, era lui che trascinava me, non ero io a trascinare lui..»