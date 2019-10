Italia, El Shaarawy: «Cina? Do tutto per la nazionale»

L’esterno dell’Italia El Shaarawy interviene dopo la vittoria degli azzurri in casa del Liechtenstein

Stephan El Shaarawy ha commentato il successo dell’Italia contro il Liechtenstein: «Ci sono state tante emozioni. Tornare in campo per me è una grandissima soddisfazione e abbiamo meritato la qualificazione».

Sull’esperienza in Cina: «Cerco di farmi trovare sempre pronto. Ho sempre dato il massimo, questa maglia per me è speciale. Il gol significa tantissimo, voglio sentirmi importante», ha concluso El Shaarawy ai microfoni di Rai Sport.