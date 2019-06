Italia femminile, triste addio ad un Mondiale comunque straordinario: ecco quando torneranno in campo le azzurre

Si è concluso ieri pomeriggio, con la sconfitta per 2-0 contro l’Olanda nei quarti di finale, l’avventura dell’Italia femminile al Mondiale di Francia 2019. Un epilogo amaro, che però nulla può togliere alla straordinaria cavalcata compiuta dalle azzurre della ct Bertolini.

Che torneranno in campo, per la gioia dei milioni di tifosi che quest’estate si sono innamorati delle Nazionale in rosa, già a fine agosto. Dal 26 agosto 2019 al 22 settembre 2020, infatti, sono in programma le qualificazioni agli Europei 2021: Danimarca, Bosnia Erzegovina, Israele, Malta e Georgia le avversarie dell’Italia. Si partirà con Israele-Italia, quindi a seguire le trasferte con Georgia e Malta-Italia: primo impegno casalingo, l’8 ottobre, contro la Bosnia Erzegovina.