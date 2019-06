Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Italia-Giamaica dei Mondiali femminili, ha parlato il ct Milena Bertolini

Alla vigilia del match tra Italia e Giamaica, seconda partita dei Mondiali delle ragazze dell’Italia femminile, ha parlato il ct Milena Bertolini.

Ecco le sue parole: «Farò la formazione la mattina prima del match. Valuterò come stanno le ragazze. La Giamaica? Conosciamo poco. Non so quali cambiamenti possa attuare. Come vedo le ragazze dopo la risonanza mediatica su di noi? Molto concentrate. Questa partita è quella più difficile. Partita piena di insidie in quanto non ha il blasone dell’Australia.