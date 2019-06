L’Italia femminile è fuori dai Mondiali, ma la CT Milena Bertolini vede il bicchiere mezzo pieno. Ecco le sue dichiarazioni

L’Italia femminile esce a testa alta dai Mondiali. Le Azzurre hanno conquistato una nazione intera, come sottolinea a Sky Sport la CT Milena Bertolini.

Ecco le sue parole:«Questo è un grande punto di partenza per il movimento del calcio femminile. Questa è una sconfitta che ci insegna tanto. Da qui in avanti il calcio femminile sarà diverso in Italia».