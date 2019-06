Italia femminile, buon compleanno alla c.t. Milena Bertolini – FOTO

Italia femminile, la c.t. Milena Bertolini compie gli anni: gli auguri social del profilo della Nazionale, in vista della sfida alla Cina – FOTO

Il compleanno di Milena Bertolini arriva proprio in uno dei momenti di massimo splendore del calcio femminile. L’ex giocatrice e, attualmente, c.t. della Nazionale femminile, compie oggi 53 anni.

Compleanno che arriva proprio alla vigilia della sfida contro la Cina, valida per gli ottavi di finale per il Mondiale femminile: magari le ragazze azzurre riusciranno a confezionare un bel regalo per la loro condottiera.

🇮🇹 Tanti auguri alla nostra CT Milena #Bertolini che oggi compie 53 anni! 🎊 Buon compleanno 🎉#RagazzeMondiali #FIFAWWC pic.twitter.com/bQ6mF7e1nT — Nazionale Femminile di Calcio (@AzzurreFIGC) June 24, 2019