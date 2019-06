Italia femminile, di nuovo vigilia. Perché smettere di sognare proprio ora?

Giornata di vigilia per l’Italia femminile, pronta ad affrontare la Cina. Le azzurre in campo per far continuare a sognare

L’Italia femminile non vuole smettere di far emozionare il popolo azzurro. Giornata di vigilia, questo lunedì, per le ragazze di Milena Bertolini. Si stanno raccogliendo le forze fisiche e mentali per arrivare al meglio agli ottavi di domani contro l’insidiosa Cina. Nel corso di questi giorni “liberi“, le azzurre hanno avuto modo di ricaricare le batterie.

Tra giornate di mare e pranzi in gruppo, momenti volti a consolidare ancora di più un gruppo che sembra impeccabile. Al contempo allenamenti intensi e focus massimo sulla partita. Si attendono 90 minuti (o chissà, di più) di grande intensità, ma l’Italia è pronta. Smettere di sognare proprio adesso, sarebbe un vero peccato.