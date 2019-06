Italia Femminile, Girelli: «Bisogna lottare contro i pregiudizi»

Le parole di Cristiana Girelli sul calcio femminile. L’attaccante dispensa consigli alle giovani e non solo

A pochi giorni dall’inizio del Mondiale Femminile, Cristiana Girelli, calciatrice della Juve e dell’Italia, ha parlato a Sky Sport, dispensando consigli alle giovani calciatrici che si avvicinano al mondo del pallone.

Ecco le sue parole: «Lottare contro qualsiasi di pregiudizio e sognare ad occhi aperti. Bisogna far capire ai genitori che non è solo uno sport per maschi, come ancora sento dire, e poi pensare a divertirsi perché il calcio è soprattutto divertimento».