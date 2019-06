La numero 10 dell’Italia femminile Cristiana Girelli esprime il suo parere sul rapporto futuro con il calcio femminile

Cristiana Girelli spera che gli italiani continueranno a sostenere la Nazionale femminile anche dopo il Mondiale.

Ecco le sue dichiarazioni dopo Italia-Olanda ai microfoni di Sky Sport: «Futuro? Non so se sarà la normalità considerarci alla pari con gli uomini, ma è stata una grande vittoria far innamorare tante persone e speriamo che ora non ci lascino sole».