Italia femminile, Girelli: «Mondiale, ora inizia qualcosa di più bello» – FOTO

Il toccante post della Girelli dopo l’eliminazione dell’Italia femminile dai Mondiali. L’attaccante azzurra chiama il pubblico – FOTO

Mondiale di Francia alle spalle: il cammino dell’Italia e del calcio femminile è appena iniziato.

Ecco la riflessione di Cristiana Girelli su Instagram: «Eravamo ad un passo da un qualcosa di molto grande, di unico. Ma nella fine di ieri, risiede forse l’inizio più bello per noi, per questo movimento, per tutte le persone che ci hanno sempre creduto e ci hanno sempre supportato e per quelle che hanno iniziato a farlo solo adesso»