Italia femminile, Girelli: «Ripartire ha molteplici significati, non vedo l’ora»

Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia e della Juventus femminile, è intervenuta ai microfoni della nazionale per analizzare il momento. Ecco alcune dichiarazioni della calciatrice azzurra:

«La maglia della Nazionale mi ha sempre dato uno stimolo in più. Quando scendi in campo con questi colori sai di rappresentare tutte le ragazze che vorrebbero essere al tuo posto e questo ti spinge a dare qualcosa in più»

NAZIONALE – «Ripartire ha molteplici significati. Il mio pensiero è quello di tutte le compagne: non vedo l’ora di scendere in campo, abbiamo tanto entusiasmo e soprattutto abbiamo voglia di vincere».