Italia Femminile, Giuliani: «La gente parla, ma è bello rimanere se stessi»

Il portiere della Nazionale femminile ha parlato alla vigilia della sfida tra Italia e Cina. Ecco le parole della Giuliani

Laura Giuliani, portiere dell’Italia femminile, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delicata contro la Cina ai Mondiali e di come è cambiato il calcio femminile in questi anni.

Ecco le parole:«Adesso c’è tanta visibilità. Come è normale la gente parla e vuole sapere altro al di fuori dell’ambito calcistico. La cosa difficile ma più bella è rimanere se stessi. Chi se ne frega dei followers».