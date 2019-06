Il portiere azzurro Ilaria Giuliani rivela il siparietto con la Miedema dopo la sconfitta dell’Italia femminile contro l’Olanda

Il portiere dell’Italia femminile, Ilaria Giuliani, ha raccontato il suo simpatico confronto con l’incubo Miedema a fine partita.

Ecco le sue parole a Sky Sport: «Abbiamo preso gol solo da palla inattiva in tutto il Mondiale… E poi la Miedema mi segna sempre. A fine partita le ho detto, alla Balotelli: ‘Why always you?’. Mi ha risposto ‘Sorry’. Sorry, sorry no dai…».