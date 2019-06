Italia femminile, Guagni: «Arrivate come Cenerentola, finite nelle prime 8»

Tutte le emozioni di Alia Guagni, difensore dell’Italia femminile e della Fiorentina Women, dopo l’eliminazione dai Mondiali

Alia Guagni applaude il gruppo dell’Italia femminile dopo l’eliminazione dai Mondiali.

Ecco le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: «Ho il magone, perché so che finisce qui. Ma sono orgogliosa della mia squadra, delle mie compagne, dalla prima all’ultima, da chi ha giocato sempre a chi non è entrata in campo neanche per un minuto: siamo arrivate come Cenerentola, da ultime della classe, siamo finite nelle prime 8».