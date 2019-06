Italia Femminile, Serturini: «Emozioni uniche. E’ solo l’inizio» – FOTO

View this post on Instagram

Trovare le parole oggi non è facile. Abbiamo dato tutto in questo Mondiale, arrivando dove tanti non si sarebbero mai aspettati. Abbiamo combattuto Insieme, fuori e dentro al campo, per portare in alto l'Italia intera. Il mio esordio personale mi ha regalato un'Emozione unica che non si può spiegare, è ciò per cui fin da piccola corri, ciò che sogni. Per questo vorrei ringraziare il Mister @bertolinimilena , chi ha creduto in me, chi mi è sempre stato vicino e chi mi ha permesso di arrivare fin qui e di vivere momenti per cui ogni sacrificio vale la pena. Oggi il nostro percorso in questo Mondiale finisce, ma è solo l'inizio di qualcosa di stupendo per il nostro movimento, per chi ha sempre creduto in ciò che facciamo, e forse anche un po' in chi non ci ha mai creduto. È stato bellissimo, e lo sarà sempre di più. Grazie.🇮🇹💙 . #RagazzeMondiali #France2019 #FifaWWC @azzurrefigc @fifawomensworldcup @fifaworldcup