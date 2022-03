Italia fuori dai Mondiali, il CT Inghilterra: «Noi ci siamo ripresi dalla finale dell’Europeo. Forse a loro sono rimaste le scorie»

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate ha parlato in conferenza stampa della clamorosa eliminazione dai Mondiali dell’Italia. Ecco le sue parole.

SOUTHGATE – «La sconfitta dell’Italia è stata una grande sorpresa. È chiaro che talvolta le squadre hanno un ciclo: forse è stato il ciclo, o gli effetti collaterali dell’Europeo e l’emozione di esso e tutto il resto, non so. Penso che i nostri giocatori abbiano fatto bene a riprendersi dall’emozione della finale e nel giocare come hanno fatto in autunno. Penso che la nostra qualificazione sia stata sottovalutata».