Italia, Gravina chiama e Mancini riflette: il ct aspetterà l’Europeo per decidere il proprio futuro. Il contratto attuale arriva al 2022

Roberto Mancini sarà ancora alla guida dell’Italia? Al momento nessuno può saperlo. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al tecnico azzurro e al futuro con la nazionale.

Gravina vuole Mancini come ct a lunghissima scadenza, ma l’allenatore ha molte offerte prestigiose e vuole aspettare l’Europeo del 2021 per decidere. L’accordo attuale scade invece dopo il mondiale in Qatar.