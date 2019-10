Italia, Gravina: «La Nazionale è perpetua testimonianza di valori»

A margine della visita dell’Italia a Papa Francesco, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni

Gli azzurri sono stati ricevuti oggi da Papa Francesco per un breve colloquio prima della partenza per il Liechtenstein. A margine dell’incontro ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ecco le sue parole riprese dal sito della Federazione.

NAZIONALE – «Grazie per l’attenzione che ci ha voluto riservare nonostante una giornata così ricca di significati. La Nazionale è anche perpetua testimonianza di valori, una squadra in cui riconoscersi e in cui trovare ispirazione, prendendo spunto da un suo insegnamento, secondo il quale il bello di giocare al calcio è poterlo fare con gli altri, un mezzo per condividere un’amicizia»