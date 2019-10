Leonardo Bonucci conquista la presenza numero 92 con la Nazionale in occasione di Italia Grecia: superato Alex Del Piero

Leonardo Bonucci, capitano dell’Italia, scende in campo contro la Grecia per la 92ª volta con la maglia azzurra. Il difensore ha superato una leggenda del calibro di Del Piero, al 10° posto nella classifica all-time delle apparizioni in Nazionale.

Bonucci spera di strappare i tre punti che varrebbero la qualificazione aritmetica ad Euro 2020, che si terrà proprio in Italia.