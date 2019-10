Italia Grecia, Mancini: «Insigne? Ancelotti ha fiducia in lui, può darci tanto»

Roberto Mancini presenta la delicata sfida casalinga dell’Italia contro la Grecia: ecco le parole del CT azzurro

Roberto Mancini, intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima di Italia Grecia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio. Ecco le sue parole.

«Spero che l’Olimpico sia abbastanza pieno. Chiaramente non sarà come ai tempi di Italia 90 che fu meraviglioso, lo sarà agli Europei. Insigne? Ha grande qualità e se corre per tornare indietro perde un po’ di imprevedibilità sotto porta. Credo che anche Ancelotti abbia grande fiducia in lui, noi sappiamo che ci può dare tanto».