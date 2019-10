Italia Grecia statistiche, i numeri parlano chiaro: azzurri favoriti

Italia Grecia statistiche, i numeri parlano chiaro: gli azzurri sono nettamente favoriti nello scontro diretto. Ecco le quote

Se non un testa-coda, poco ci manca. Italia–Grecia è una partita chiaramente sbilanciata: per valori in campo, tasso tecnico e anche per la classifica del Girone J verso Euro2020, che vede l’Italia veleggiare in vetta solitaria a punteggio pieno, con 18 punti, e la Grecia annaspare al penultimo posto, a quota 5 e davanti solo al Liechtenstein.

Sono tanti i numeri che certificano la superiorità della squadra allenata da Roberto Mancini: miglior attacco con 18 reti contro le sole sette realizzazioni greche e una difesa che ha subito soltanto tre gol, meno di un terzo delle 10 incassate dagli avversari. Anche i vari bookmakers sono certi: contro la Grecia, all’Olimpico, l’unico risultato plausibile per l’Italia è una vittoria, che per gli azzurri significherebbe anche pass per il primo Europeo itinerante nella storia.

Secondo le quote Betclic, una vittoria è data a 1.20, mentre un clamoroso ribaltone esterno arriva a pagare 17 volte la posta in palio.

PRIMO MARCATORE – Favorito Immobile. Davanti, probabile la presenza di Ciro Immobile, reduce da un ottimo periodo di forma con la Lazio. E’ l’attaccante biancoceleste il favorito per siglare il primo gol, con la quota come primo marcatore che è a 4.20. Segue, non distante, Andrea Belotti, dato a 4.65. Leggermente più staccato Lorenzo Insigne (5.75), desideroso di riscatto dopo le ultime prestazioni con il Napoli.

RISULTATO ESATTO – Il risultato più “giocato” è il 2-0 per Bonucci e compagni, a quota 4.60. Segue l’1-0 a 4.50. Molti dubbi invece su una possibile segnatura della compagine ellenica: il no gol è dato a 1.44.