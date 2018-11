Italia, Grifo indosserà la numero 10 contro gli Stati Uniti

L’esterno d’attacco classe ’93 dell’Hoffenheim Vincenzo Grifo avrà l’onore di indossare la maglia numero 10 contro gli Stati Uniti

Domani l’Italia di Mancini affronterà gli Stati Uniti in amichevole a Genk. E sembra proprio che il debuttante Vincenzo Grifo indosserà la maglia numero 10. Insigne infatti, possessore della prestigiosa casacca azzurra, è tornato a casa dopo il via libera del c.t. azzurro, che l’ha risparmiato per la gara. Un grande onore per un esordiente, che a questo punto avrà probabilmente la chance di partire dal primo minuto. Prima di Insigne, a indossare la leggendaria 10 erano stati Thiago Motta in occasione degli Europei di Francia e Antonio Cassano al Mondiale in Brasile. Ma la storia del numero è stata fatta dai vari Baggio, Totti e Rivera. E chissà che il giovane esordiente dell’Hoffenheim non possa calcare le orme di questi ultimi.