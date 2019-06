Italia, la Bertolini si congratula: «Tutto lo staff ha lavorato benissimo»

Il ct dell’Italia Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa dello strepitoso Mondiale giocato dalle azzurre

Conferenza stampa di chiusura Mondiale per Milena Bertolini. Dopo la sconfitta contro l’Olanda ai quarti di finale, l’Italia femminile ha dovuto salutare la Francia e il Mondiale. Le azzurre escono a testa altissima da una competizione che ha fatto rivalutare ad un Paese intero il movimento in rosa del pallone.

Per l’ultima conferenza la ct Bertolini ha voluto con sè tutto il suo staff per congratularsi per il lavoro svolto: «Tutto lo staff ha lavorato benissimo, ha preparato al meglio le ragazze»