Italia, la rivoluzione di Mancini: il ct studia undici cambi con il Liechtenstein

Italia, la rivoluzione di Mancini: dopo aver centrato la qualificazione, il ct studia undici cambi per la sfida al Liechtenstein

Il primo obiettivo è stato raggiunto: l’Italia si è qualificata ai prossimi Europei, in anticipo come mai prima. Ora, però, non bisogna abbassare la guardia: dai prossimi risultati passa il ranking degli azzurri in vista della composizione dei gironi.

Ma la rosa a disposizione di Mancini è abbondante e completa. Ecco perché – secondo La Gazzetta dello Sport – il ct contro il Liechtenstein sarebbe intenzionato a rivoluzionare l’undici titolare. La tentazione sarebbe addirittura quella di cambiare tutti gli elementi: da Sirigu tra i pali a Belotti in attacco, passando per Tonali in mediana.