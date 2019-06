Italia, l’occasione di Emerson. Mancini punta sull’uomo mercato

Mancini deciso a puntare forte su Emerson Palmieri. Il terzino, adocchiato da tanti club, si è guadagnato la Nazionale a suon di prestazioni

Riparte l’avventura dell’Italia nella qualificazioni dell’Europeo. Sarà la Grecia l’avversario della selezione di Roberto Mancini. Si sfidano primi e secondi del girone, c’è quindi l’occasione per gli azzurri di allungare ancora. A fronte di ancora tanti dubbi nella testa del commissario tecnico, sono presenti anche delle certezze. Una di queste è rappresentata da Emerson Palmieri.

Il brutto infortunio rimediato ai tempi della Roma arrestò il suo processo di avvicinamento alla Nazionale, conquistata con pieno merito adesso. Il brasiliano ha vinto l’Europa League da diretto protagonista (sopratutto in finale) con la maglia del Chelsea, con ben 11 presenze. Nell’avarizia generale di questo periodo storico in cui i terzini scarseggiano, Emerson non può che fare al caso di Mancini. Che stasera è pronto a buttarlo nella mischia, per quella che sarebbe la sua terza apparizione con la maglia azzurra. E non può che essere pronto. Poi ci sarà tempo per pensare al mercato: non è certo un mistero che piaccia tanto in giro per l’Europa.