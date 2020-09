Italia, Mancini: «Bosnia? E’ una partita difficile, la prima dopo mesi»

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Bosnia

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match di Nations League contro la Bosnia. Ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro:

MATCH CONTRO LA BOSNIA – «Si arriva in uno stadio vuoto, c’è un pò di tristezza. Vogliamo fare una buona gara. E’ la prima partita dopo tanti mesi, devono cercare di essere più squadra del solito. E’ una partita difficile perché è alla prima. Cosa mi aspetto da questa gara? Di non aver dimenticato tutto quello che abbiamo fatto, in questi giorni di allenamento mi sono sembrati abbastanza tonici».

SINGOLI – «Chiesa? Conosce lo stadio, è di casa e speriamo che faccia una buona gara come gli altri. Ci mancano due giocatori importanti come Verratti e Jorginho ma Sensi e Lorenzo Pellegrini hanno fatto sempre bene quando hanno giocato».