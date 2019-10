Italia, Mancini convinto: «Non siamo distanti dalle big» – VIDEO

Italia, Mancini traccia la strada per il futuro: «Possiamo festeggiare il traguardo. Non siamo lontani dalle big, continueremo a lavorare»

Roberto Mancini ha trovato matematicamente la qualificazione agli Europei in programma il prossimo anno. Un risultato importante considerato il periodo non positivo da cui veniva l’Italia, grande assenze del mondiale in Russia.

Nel post partita contro la Grecia il CT ha tracciato la strada: «Non abbiamo vinto niente, ma possiamo festeggiare il traguardo, visto da dove eravamo partiti. Dobbiamo ancora lavorare molto per migliorare, ma non siamo distanti dalle forti squadre europee».