Italia, Mancini: «Formazione? Un solo dubbio. Spero in un Olimpico pieno»

Italia, il CT Mancini rivela le carte in tavola: «Solo un dubbio di formazione, devo scegliere tra Chiesa e Bernardeschi»

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a poche ore della partita contro la Grecia, in programma a Roma. Ecco le sue dichiarazioni:

«Ho un solo dubbio di formazione, la presenza dal primo minuto di uno fra Chiesa e Bernardeschi. Abbiamo ancora quattro ore, vedremo. Sono questioni tattiche, soprattutto per avere un mancino in campo, che è sempre utile. Olimpico come Italia 90? Difficile sia come quegli anni, ma spero in uno stadio pieno. L’Italia ha sempre avuto un gioco importante. Dobbiamo migliorare, manca un anno all’Europeo e c’è tempo per migliorare».