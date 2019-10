Italia, Mancini: «I giocatori italiani sono sempre i migliori»

Parole al miele, quelle del CT Roberto Mancini, nei confronti dei nuovi talenti fioriti in Italia, specialmente quelli in Serie A

Roberto Mancini esalta le qualità dei talenti dell’Italia. Ecco le dichiarazioni del CT azzurro a Tuttomercatoweb.com in occasione del Festival dello Sport di Trento.

«A volte ci sono spiacevoli eventi come l’eliminazione dal Mondiale, ma poi penso che gli italiani siano sempre i migliori. Serviva ridare fiducia a giocatori comunque bravi. Non so se la crescita del campionato sia anche merito mio, la media età non è altissima, negli ultimi mesi giocano più giovani e questo è certamente positivo».