Italia, Mancini: «Playoff? Ormai ci siamo. Le difficoltà arrivano solo da qui»

Ai microfoni di Rai Sport, Roberto Mancini ha parlato così in vista di Italia-Macedonia del Nord.

LE PAROLE – «Avrei fatto a meno di questi play-off, sono qualcosa di inedito. Ormai però ci siamo. Sarà un’esperienza diversa dalle altre e ci sarà del timore, ma abbiamo bravi giocatori per poterla vincere. Vorrei vedere una Nazionale concentrata, l’unica cosa che può crearci difficoltà è pensare che lpossa essere una gara semplice. Abbiamo però l’esperienza per capire che tutte le gare sono difficili e non bisogna prenderle sotto gambe».