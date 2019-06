Italia Mancini punta in alto: «Voglio vincere Europei e Mondiali»

Roberto Mancini spiega nel dettaglio quale sarà il suo obiettivo nel breve e nel lungo periodo con la Nazionale

La trasformazione dell’Italia è sotto gli occhi di tutti. Da una cocente delusione Mondiale a una squadra che crede di nuovo nei propri mezzi e nella propria forza. Il merito di questo cambio di mentalità? Roberto Mancini che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, si ritiene solo a metà dell’opera.

OBIETTIVI – «Il mio programma è vincere gli Europei e i Mondiali. Non so se le altre nazionali sono d’accordo. Però il nostro pensiero comune è questo. Anche perché l’Italia non vince gli Europei dal ’68, è ora di farlo».

GIOCATORE PER LA NAZIONALE – «Per quello che è la nostra squadra in questo momento Totti. Non sarebbe così semplice. C’è una lunga lista di giocatori incredibili. Però per come è la nostra squadra oggi, per la sua natura tattica e tecnica, prenderei lui. La completerebbe».

INTER – «Se sono pazzo anche io? Non lo so. Forse perché l’Inter può fare qualsiasi cosa, può battere squadre più forti e perdere con le squadre più deboli. Io ho avuto giocatori bravi. Alla fine, se hai giocatori bravi, il compito è quello di riuscire a metterli insieme il più velocemente possibile e dargli le motivazioni giuste».