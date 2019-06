Italia, Mancini sta utilizzando Barella in modo chiaro

Roberto Mancini sta cercando di sfruttare una caratteristica in particolare di Nicolò Barella. Scopriamo quale

Per Roberto Mancini, la composizione del centrocampo dell’Italia è piuttosto chiara. Jorginho e Verratti doppio play davanti alla difesa, con Nicolò Barella molto più avanzato, quasi sulla stessa linea degli attaccanti.

Si sta quindi cercando di sfruttare il giocatore del Cagliari soprattutto per le sue doti offensive, in particolare per gli inserimenti. Come per esempio nella slide sopra: Jorginho e Verratti bloccati dietro, Barella va ad aggredire la profondità sul lancio di Chiellini