Italia, Mancini su Insigne: «Ha la fiducia mia e di Ancelotti»

Italia, Mancini parla di Insigne: «Deve sempre giocare con la squadra. Ho grande fiducia in lui così come ce l’ha Ancelotti»

Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, ha voluto esprimere il suo pensiero sul momento di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport:

«È un giocatore di qualità, se corre molto per tornare indietro perde l’imprevedibilità vicino alla porta. Deve giocare sempre con la squadra, ma questo dipende anche dai suoi compagni. Ho grande fiducia in lui, così come Ancelotti. Entrambi sappiamo che può darci tanto, ma da un giocatore con queste qualità ci si aspetta sempre di più».