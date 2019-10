Italia, Mancini svela: «Ecco chi giocherà domani»

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liechtenstein, Roberto Mancini ha svelato alcuni cambi di formazione

«Non sono sicuro di cambiare tutta la squadra rispetto a quella che ha giocato contro la Grecia. Tanti non hanno mai giocato insieme e sarebbe un rischio. Comunque qualche cambio ci sarà, anche se ancora non ho certezze: giocheranno Sirigu, Belotti, Zaniolo, uno tra Izzo e Di Lorenzo, uno tra Grifo e El Shaarawy e probabilmente Biraghi. Romagnoli non sta benissimo e quindi è in dubbio. Belotti non è una seconda scelta, lui e Immobile nelle mie idee partono alla pari”»