Italia, Mancini: «Tonali e gli altri giovani in campo, Lasagna dal 1’»

Nella conferenza stampa prima dell’amichevole tra Italia e Usa di domani, Roberto Mancini ha anticipato alcune scelte di formazione

Sarà un’Italia sperimentale quella che domani affronterà gli Stati Uniti nell’amichevole di Genk. Molti big sono stati rimandati a casa e Mancini ha voglia di sperimentare, per il presente e per il futuro. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Se chi ha giocato sabato sta bene, allora potrebbero giocare tutti. Aspettavamo un po’ di avere tutti i giocatori che nelle prime convocazioni erano infortunati. Un esempio è Verratti. Il gruppo ha lavorato bene, bruciando un po’ le tappe. C’è ancora tanta strada da fare. Se potrebbero trovare spazio Tonali e gli altri giovani? Sì, anche noi siamo curiosi di vederli all’opera. Penso potranno avere delle possibilità».

Mancini si è poi soffermato sulle difficoltà in zona gol e sulla formazione.«Le difficoltà a segnare? È un problema, perché se non lo fai non vince. Certo, siamo stati anche un po’ sfortunati, con il Portogallo per esempio il portiere avversario ha fatto grandi parate. la ruota girerà prima o poi, abbiamo attaccanti che sanno buttare dentro la palla. In attacco partirà dal 1′ Lasagna. A meno che non accada qualcosa in queste ore, questa è la mia decisione. Fra i pali invece ci sarà Sirigu e non Donnarumma».