Italia, Mandragora dopo l’eliminazione: «La colpa è solo nostra!»

Rolando Mandragora si sfoga su Twitter dopo l’eliminazione dell’Italia Under 21 dagli Europei.

Ecco le sue parole: «Non ci sono alibi e non ne cerchiamo, sappiamo che la colpa è solo nostra!».

Di seguito il post completo:

C’è rammarico e rabbia per l’eliminazione subita, volevamo un finale diverso, ma così non è stato! Non ci sono alibi e non ne cerchiamo, sappiamo che la colpa è solo nostra!

Indossare la maglia azzurra, però, è un’emozione indescrivibile e un privilegio. #U21EURO pic.twitter.com/vdpLScbOvt

— Rolando Mandragora (@OfficialRolly38) 25 giugno 2019