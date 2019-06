Italia-Olanda, Bertolini cambia: Galli “ruba” il posto a Girelli. La ct sceglie la centrocampista al primo minuto al posto dell’attaccante

Avvicendamento nell’undici di partenza dell’Italia che, oggi alle 15, sfiderà l‘Olanda nei quarti di finale del Mondiale. Dal primo minuto ci sarà Aurora Galli, centrocampista della Juventus Women subentrata dalla panchina e decisiva nelle gare contro Giamaica e Cina. Le lascia il posto Cristiana Girelli, sua compagna in bianconero, che nell’ottavo con la Cina era stata sostituita proprio da Galli prima della fine del primo tempo. La ct Milena Bertolini opta quindi per una mediana più solida.

Queste le dichiarazioni della centrocampista in avvicinamento al match.

NAZIONALE – «Sono molto contenta di far parte di questa Nazionale che è riuscita a riportare alto il nome Italia. Ne avevamo bisogno, ne aveva bisogno il movimento, per tutte le bambine che ci seguono. Adesso c’è da divertirsi come in ogni partita. Questo è il coronamento di una carriera, lo aspettavo ed è arrivato nel momento più bello».

OLANDA – «Loro sono campionesse, fino a 2 mesi fa noi eravamo sconosciute, e invece ci siamo fatte sentire, abbiamo urlato. Un po’ di timore le altre squadre ce l’hanno. La partita che verrà sarà bellissima perché noi vogliamo urlare ancora».