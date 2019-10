Italia, parla Immobile: «Ho un debito con la Nazionale, sul ballottaggio con Belotti…»

Ciro Immobile parla dal ritiro dell’Italia della concorrenza in attacco e del suo rendimento in azzurro. Ecco le parole dell’attaccante

Oggi in conferenza stampa ha parlato Ciro Immobile in vista della sfida di sabato sera contro la Grecia nel “suo” stadio Olimpico. Ecco le parole dell’attaccante azzurro.

BALLOTTAGGI – «Ora siamo io e il Gallo, poi non si sa. Tutti hanno la possibilità di vestire la maglia dell’Italia. Per adesso il ballottaggio è tra me e Belotti. Se ci sarà un altro come Mario o altri che potranno dire la loro, saremo in ballottaggio in di più»

NAZIONALE – «Con l’Italia ho un debito, spero di saldarlo e di fare qualcosa di importante. Ho sempre lavorato per raggiungere questi livelli, purtroppo sono mancato nelle situazioni che potevano farmi fare un salto in più. Non è stata solo colpa mia per andare al Mondiale nell’anno dei 41 gol. E’ quel passo che mi manca: in A segno da tanto, sono stato capocannoniere in Europa League con la Lazio ma voglio fare qualche record in Nazionale»

MANCINI – «Mancini mi ha aspettato nei momenti di difficoltà, il gol con la Finlandia è stato una liberazione. Ve ne sarete accorti dall’esultanza, ora vivo questo straordinario gruppo in modo diverso. Abbiamo rialzato la testa, stiamo facendo un ottimo lavoro e vogliamo vincerle tutte e giocare l’Europeo con fiducia»