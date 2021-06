Italia, Pellegrini annuncia il forfait: «Non giocherò l’Europeo, c’è tanta amarezza»

Lorenzo Pellegrini ha annunciato sui social che non prenderà parte a Euro 2020 a causa di un infortunio

La notizia che era nell’area da questa mattina trova ora conferma. Lorenzo Pellegrini deve dire addio al sogno di giocare Euro 2020 a causa di un infortunio alla coscia. Ad annunciarlo è lo stesso centrocampista sui suoi social.

«Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme».