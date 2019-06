Italia-Spagna, Orsolini svela: «Volevo battere il rigore ma poi Di Biagio…»

Le parole di Riccardo Orsolini, al termine della vittoria dell’Italia contro la Spagna all’esordio all’Europeo 2019

Riccardo Orsolini qui è di casa. Qui inteso come a Bologna, al Dall’Ara, dove l’Italia ha battuto con merito per 3-1 la Spagna. Il centravanti azzurro ci teneva a segnare un gol nello stadio “di casa”. Non c’è riuscito ma poco importa, la gioia per la vittoria si tocca con mano. Al termine della partita Orsolini si è fermato in zona mista, le sue parole.

«Ci tenevo particolarmente a giocare qui a Bologna, casa mia. Sono contento di aver dato il mio contributo in una partita, e la cosa migliore era fare tre punti. Non ho mai visto il Dall’Ara così pieno, una sensazione indescrivibile. Sicuramente queste vittorie fanno piacere e vanno nella storia. Abbiamo fatto una piccola impresa. Rigore? Sì, ci tenevo a tirarlo. Me lo sentivo. Il mister però ha deciso che doveva battere Pellegrini: felice per lui che ha segnato, ci riproverò la prossima».