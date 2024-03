Italia, Spalletti studia una squadra fluida e la difesa a 3

Luciano Spalletti prepara le due amichevoli dell’Italia negli USA: possibile il debutto della difesa a 3 e un modulo più fluido

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara all’Europeo con il doppio impegno con Venezuela e Ecuador negli Stati Uniti. Per l’occasione, come riportato dal Corriere dello Sport, il ct Azzurro avrà l’occasione di sperimentare alcune novità di formazione, in particolare il passaggio dalla difesa a 4 a quella a 3. La volontà del tecnico di Certaldo è doppia: da una parte fare in modo che la squadra sia meno prevedibile e quindi possa variare le due formazioni in maniera fluida, dall’altra evitare le ripartenze coprendo meglio la difesa e aumentare l’imprevedibilità offensiva.

Spalletti per ora ha individuato due criticità nella nazionale: la prima sono le pause nei 90′ di gioco, come era successo a Wembley con l’Inghilterra e anche nelle sfide contro l’Ucraina. Il secondo punto è una relativa pericolosità offensiva. I primi esperimenti hanno visto Udogie e Cambiaso sugli esterni, Jorginho e Barella in mediana e Chiesa e Frattesi incursori dietro a Retegui.