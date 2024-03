Spalletti: «Chi non rispetta le mie regole è fuori dalla Nazionale»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, nel pre partita della gara contro il Venezuela. I dettagli

Luciano Spalletti ha parlato alla Rai nel pre partita di Italia-Venezuela.

PAROLE – «Siamo quelli scelti per essere l’Italia, per vestire questa maglia, ma poi lo dobbiamo far vedere che siamo anche quelli giusti. Non scrivo nessun codice, vado a guardare le cose che ci possono migliorare e quelle che dobbiamo lasciar stare perché ci peggiorano. E ci sono dati di fatto che dicono questo. Io queste cose vado a suggerirle ai miei calciatori, se il suggerimento non basta le impongo. E se queste imposizioni non vengono rispettate si resta fuori».