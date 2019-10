Italia, Tonali: «Emozione bellissima. Mi rispecchio in Gattuso»

Il centrocampista dell’Italia Tonali ha descritto l’esordio in nazionale. Sul futuro? Spero di avere un posto da titolare»

Sandro Tonali ha commentato l’esordio in nazionale contro il Liechtenstein: «È un’emozione bellissima, lo avevo immaginato ma non l’ho saputo in anticipo. Tutti mi hanno dato una mano. Spero di avere un posto da titolare anche in futuro».

Il centrocampista dell’Italia ha poi continuato ai microfoni di Rai Sport: «Caratteristiche di Pirlo, Gattuso e De Rossi? Difficile dirlo, un mix di tutto sarebbe il top. Ho sempre messo tanta grinta in campo, per questo mi rispecchio un po’ in Gattuso».