Italia U19, Bollini: «Partita VERA con la Croazia, ci dà FIDUCIA per il FUTURO»

Le parole di Alberto Bollini, allenatore dell’Italia Under 20, sul pareggio per 2-2 contro la Croazia

PAROLE – «È stata una partita vera. La Croazia ci ha messo in difficoltà sul piano del ritmo e del palleggio, ma siamo stati compatti in fase difensiva non concedendo grosse occasioni da gol nel primo tempo. Nei secondi quarantacinque minuti, invece, siamo entrati in campo con la voglia di dominare la partita e, anche quando siamo rimasti in dieci a causa dell’espulsione del nostro portiere, abbiamo reagito pareggiando. Questo è stato un torneo molto formativo, dove abbiamo dato il giusto minutaggio a tutti i ragazzi. Un passaggio importante in vista delle qualificazioni all’Europeo».