Il difensore della Nazionale Italiana Under 20, Tripaldelli, ha parlato del Mondiale e di come Nicolato motiva la squadra

Nel corso di un’intervista rilasciata a Sky Sport 24, il difensore Tripaldelli, ha parlato dei Mondiali Under 20, che lo vedono da protagonista, e ha svelato come ct Nicolato li motivi prima di una gara.

Ecco le sue parole: «Il nostro obiettivo è quello di vincere il Mondiale. È stupido non crederci. L’anno scorso siamo arrivati in finale ad un Europeo. Nicolato ci mette in cerchio urlando “siete spartani”. Quindi entriamo in campo con una grinta allucinante»